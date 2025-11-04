- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
33 (76.74%)
Loss Trade:
10 (23.26%)
Best Trade:
20.61 USD
Worst Trade:
-8.73 USD
Profitto lordo:
208.94 USD (139 257 pips)
Perdita lorda:
-34.01 USD (27 887 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (70.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.72 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
17.39
Long Trade:
29 (67.44%)
Short Trade:
14 (32.56%)
Fattore di profitto:
6.14
Profitto previsto:
4.07 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-3.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.33 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.32 USD
Massimale:
10.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (63.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|111K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Normal DCA BOT nothing special
Non ci sono recensioni
