Trade:
31
Profit Trade:
19 (61.29%)
Loss Trade:
12 (38.71%)
Best Trade:
36.55 USD
Worst Trade:
-11.90 USD
Profitto lordo:
199.22 USD (11 227 pips)
Perdita lorda:
-51.32 USD (4 175 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (77.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
4.69%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
7.14
Long Trade:
28 (90.32%)
Short Trade:
3 (9.68%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
10.49 USD
Perdita media:
-4.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.70 USD (3)
Crescita mensile:
294.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.70 USD (10.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.11% (0.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.55 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +77.93 USD
Massima perdita consecutiva: -20.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
