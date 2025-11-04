- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-138.60 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-155.22 USD (996 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.26
Attività di trading:
86.08%
Massimo carico di deposito:
180.09%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-77.61 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-77.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-155.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.22 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.22 USD
Massimale:
155.22 USD (38.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.81% (155.22 USD)
Per equità:
55.82% (214.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-17
|GBPUSD
|-139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-544
|GBPUSD
|-452
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -155.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
