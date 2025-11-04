- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
106 (75.71%)
Loss Trade:
34 (24.29%)
Best Trade:
22.74 USD
Worst Trade:
-18.01 USD
Profitto lordo:
199.07 USD (156 537 pips)
Perdita lorda:
-116.46 USD (104 009 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (83.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.09 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
96.99%
Massimo carico di deposito:
2.89%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
80 (57.14%)
Short Trade:
60 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-3.43 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-69.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.32 USD (10)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
69.46 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.15% (70.09 USD)
Per equità:
4.15% (250.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.74 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +83.09 USD
Massima perdita consecutiva: -69.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Normal DCA BOT, only copy with the amount of money you can lose
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
1
100%
140
75%
97%
1.70
0.59
USD
USD
4%
1:500