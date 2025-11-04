SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CJ17
Arif Horiono

CJ17

Arif Horiono
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.34 USD (1 167 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (2.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.34 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
3.22%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.26% (0.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.34 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Smart Compounding System.

Just open single trade with Stop Loss level.

After hit stop loss, next trade will open with double lot size until hit TP level or close with profit by TS.

After that will return to the first lot size for the next trade.

Non ci sono recensioni
2025.11.04 04:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 04:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 04:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
