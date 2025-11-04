- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
876
Profit Trade:
506 (57.76%)
Loss Trade:
370 (42.24%)
Best Trade:
111.31 USD
Worst Trade:
-92.54 USD
Profitto lordo:
6 269.81 USD (316 981 pips)
Perdita lorda:
-5 475.27 USD (272 208 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (524.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
975.15 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.28%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
944
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
713 (81.39%)
Short Trade:
163 (18.61%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
12.39 USD
Perdita media:
-14.80 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-711.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-711.79 USD (31)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 016.02 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (1 016.02 USD)
Per equità:
0.91% (922.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|795
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.31 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +524.84 USD
Massima perdita consecutiva: -711.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
