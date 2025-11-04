- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
54 (73.97%)
Loss Trade:
19 (26.03%)
Best Trade:
1 090.41 EUR
Worst Trade:
-1 176.64 EUR
Profitto lordo:
14 191.21 EUR (290 237 pips)
Perdita lorda:
-9 634.59 EUR (136 605 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (3 030.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 087.69 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
44 (60.27%)
Short Trade:
29 (39.73%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
62.42 EUR
Profitto medio:
262.80 EUR
Perdita media:
-507.08 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-2 684.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 684.50 EUR (5)
Crescita mensile:
48.01%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
600.26 EUR
Massimale:
2 684.50 EUR (45.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|154K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 090.41 EUR
Worst Trade: -1 177 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 030.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 684.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
SAR CORP trading only on XAU/USD and using single open position per trade.
