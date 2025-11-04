SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SAR CORP
Syafrani Ainur Rahman

SAR CORP

Syafrani Ainur Rahman
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
54 (73.97%)
Loss Trade:
19 (26.03%)
Best Trade:
1 090.41 EUR
Worst Trade:
-1 176.64 EUR
Profitto lordo:
14 191.21 EUR (290 237 pips)
Perdita lorda:
-9 634.59 EUR (136 605 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (3 030.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 087.69 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
44 (60.27%)
Short Trade:
29 (39.73%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
62.42 EUR
Profitto medio:
262.80 EUR
Perdita media:
-507.08 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-2 684.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 684.50 EUR (5)
Crescita mensile:
48.01%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
600.26 EUR
Massimale:
2 684.50 EUR (45.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 154K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 090.41 EUR
Worst Trade: -1 177 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 030.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 684.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
374 più
SAR CORP trading only on XAU/USD and using single open position per trade.
