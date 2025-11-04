- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
170 (76.92%)
Loss Trade:
51 (23.08%)
Best Trade:
104.08 USD
Worst Trade:
-81.74 USD
Profitto lordo:
1 447.53 USD (117 238 pips)
Perdita lorda:
-1 139.29 USD (104 311 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (66.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
116 (52.49%)
Short Trade:
105 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
8.51 USD
Perdita media:
-22.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-97.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.43 USD (2)
Crescita mensile:
16.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.19 USD
Massimale:
110.27 USD (7.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|221
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.08 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.90 USD
Massima perdita consecutiva: -97.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni