- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
42.83 USD
Worst Trade:
-45.09 USD
Profitto lordo:
194.22 USD (16 908 pips)
Perdita lorda:
-145.63 USD (14 511 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (32.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.33 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
21 (60.00%)
Short Trade:
14 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
7.19 USD
Perdita media:
-18.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-45.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.09 USD (1)
Crescita mensile:
3.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.09 USD
Massimale:
46.19 USD (2.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|49
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
