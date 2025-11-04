SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SMTM XAUUSD
Jie Yu

SMTM XAUUSD

Jie Yu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.28 USD
Worst Trade:
-21.66 USD
Profitto lordo:
14.15 USD (14 131 pips)
Perdita lorda:
-33.78 USD (33 787 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
8.02%
Massimo carico di deposito:
5.86%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-2.45 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
-16.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.78 USD (2)
Crescita mensile:
-3.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.06 USD
Massimale:
33.78 USD (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.68% (33.78 USD)
Per equità:
17.51% (88.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -20
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.28 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.43 USD
Massima perdita consecutiva: -33.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
374 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

更新日期

2025年11月4日


初始入金500

固定手数0.01


Non ci sono recensioni
2025.11.12 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 10:27
Share of trading days is too low
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 09:17
Share of trading days is too low
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 02:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 02:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 02:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 02:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 02:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SMTM XAUUSD
30USD al mese
-4%
0
0
USD
480
USD
1
0%
8
75%
8%
0.41
-2.45
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.