- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.28 USD
Worst Trade:
-21.66 USD
Profitto lordo:
14.15 USD (14 131 pips)
Perdita lorda:
-33.78 USD (33 787 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
8.02%
Massimo carico di deposito:
5.86%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-2.45 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
-16.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.78 USD (2)
Crescita mensile:
-3.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.06 USD
Massimale:
33.78 USD (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.68% (33.78 USD)
Per equità:
17.51% (88.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.28 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.43 USD
Massima perdita consecutiva: -33.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
更新日期
2025年11月4日
初始入金500
固定手数0.01
