- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
536.00 USD
Worst Trade:
-204.30 USD
Profitto lordo:
2 528.00 USD (17 200 pips)
Perdita lorda:
-954.30 USD (8 723 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 144.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 144.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.33%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.75
Long Trade:
5 (33.33%)
Short Trade:
10 (66.67%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
104.91 USD
Profitto medio:
252.80 USD
Perdita media:
-190.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-406.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-406.30 USD (2)
Crescita mensile:
26.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.30 USD
Massimale:
572.30 USD (8.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.77% (58.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +536.00 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 144.00 USD
Massima perdita consecutiva: -406.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Swing Trader
