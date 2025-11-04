SegnaliSezioni
Ka Ming Law

Ming

Ka Ming Law
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
312.16 HKD
Worst Trade:
-233.90 HKD
Profitto lordo:
1 454.21 HKD (8 843 pips)
Perdita lorda:
-1 083.23 HKD (7 034 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (663.67 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
663.67 HKD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
66.20%
Massimo carico di deposito:
23.10%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
24.73 HKD
Profitto medio:
181.78 HKD
Perdita media:
-154.75 HKD
Massime perdite consecutive:
2 (-375.67 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-375.67 HKD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
160.42 HKD
Massimale:
375.67 HKD (32.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.81% (375.67 HKD)
Per equità:
13.74% (196.81 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +312.16 HKD
Worst Trade: -234 HKD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +663.67 HKD
Massima perdita consecutiva: -375.67 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
Non ci sono recensioni
2025.11.04 01:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 01:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
