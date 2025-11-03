- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
5.63 USD
Worst Trade:
-1.77 USD
Profitto lordo:
19.25 USD (1 922 pips)
Perdita lorda:
-5.53 USD (549 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (12.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.19 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
29 secondi
Fattore di recupero:
4.97
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
3.48
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-0.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.77 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.76 USD (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.63 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
