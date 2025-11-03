- Crescita
Trade:
38
Profit Trade:
20 (52.63%)
Loss Trade:
18 (47.37%)
Best Trade:
34.67 USD
Worst Trade:
-9.99 USD
Profitto lordo:
196.96 USD (332 568 pips)
Perdita lorda:
-126.95 USD (231 659 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (36.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
97.08%
Massimo carico di deposito:
29.60%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
34 (89.47%)
Short Trade:
4 (10.53%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
9.85 USD
Perdita media:
-7.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-35.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.99 USD (4)
Crescita mensile:
70.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.92 USD
Massimale:
37.37 USD (21.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.64% (37.37 USD)
Per equità:
4.92% (7.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|65
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.67 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.15 USD
Massima perdita consecutiva: -35.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
