- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
47 (83.92%)
Loss Trade:
9 (16.07%)
Best Trade:
24.16 USD
Worst Trade:
-7.57 USD
Profitto lordo:
194.68 USD (10 808 pips)
Perdita lorda:
-37.26 USD (3 523 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (42.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.21 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.24%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
20.80
Long Trade:
24 (42.86%)
Short Trade:
32 (57.14%)
Fattore di profitto:
5.22
Profitto previsto:
2.81 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-4.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.57 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.57 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (92.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|147
|EURUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.2K
|EURUSD
|99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.16 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.01 USD
Massima perdita consecutiva: -7.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
477 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
80K
USD
USD
1
100%
56
83%
100%
5.22
2.81
USD
USD
0%
1:500