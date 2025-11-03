- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
677.77 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2 695.31 USD (64 027 pips)
Perdita lorda:
-13.67 USD
Vincite massime consecutive:
7 (2 695.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 695.31 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.55
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.64%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
268.97
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
197.17
Profitto previsto:
385.04 USD
Profitto medio:
385.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.68%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.70 USD
Massimale:
9.97 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|64K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +677.77 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2 695.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.72 × 610
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Signal Form DarwinexZero
- CFD Account
- Targat 5-10% / Month
- Risk Max DD < 10-30% / Month
Non ci sono recensioni
