SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Marceloprivado
Marcelo Ramos De Souza

Marceloprivado

Marcelo Ramos De Souza
0 recensioni
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -27%
HantecMarketsMU-MT5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 031
Profit Trade:
550 (53.34%)
Loss Trade:
481 (46.65%)
Best Trade:
679.40 USD
Worst Trade:
-820.56 USD
Profitto lordo:
13 773.33 USD (239 344 pips)
Perdita lorda:
-16 886.47 USD (245 207 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (574.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
690.07 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
13.93%
Massimo carico di deposito:
35.69%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
437 (42.39%)
Short Trade:
594 (57.61%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-3.02 USD
Profitto medio:
25.04 USD
Perdita media:
-35.11 USD
Massime perdite consecutive:
95 (-50.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 199.90 USD (2)
Crescita mensile:
34.23%
Previsione annuale:
415.27%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 978.41 USD
Massimale:
3 979.40 USD (4033.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.63% (3 375.03 USD)
Per equità:
3.53% (9.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 751
EURJPY 201
USDJPY 23
GBPJPY 18
EURUSD 11
AUDUSD 10
BTCUSD 10
GBPUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.2K
EURJPY 84
USDJPY -45
GBPJPY -51
EURUSD -10
AUDUSD 46
BTCUSD -5
GBPUSD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.8K
EURJPY -2.3K
USDJPY -392
GBPJPY 566
EURUSD -53
AUDUSD -233
BTCUSD -13K
GBPUSD 122
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +679.40 USD
Worst Trade: -821 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +574.31 USD
Massima perdita consecutiva: -50.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.04 04:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 03:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 02:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Marceloprivado
30USD al mese
-27%
0
0
USD
216
USD
136
5%
1 031
53%
14%
0.81
-3.02
USD
97%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.