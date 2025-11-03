SegnaliSezioni
Panmanee Pongyos

Scalping Pro Lowrisk

Panmanee Pongyos
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
84 (60.00%)
Loss Trade:
56 (40.00%)
Best Trade:
59.47 USD
Worst Trade:
-26.68 USD
Profitto lordo:
537.48 USD (922 704 pips)
Perdita lorda:
-375.80 USD (207 496 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (69.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
83.04%
Massimo carico di deposito:
6.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
91 (65.00%)
Short Trade:
49 (35.00%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
6.40 USD
Perdita media:
-6.71 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-100.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.86 USD (9)
Crescita mensile:
49.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.94 USD
Massimale:
106.76 USD (99.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.51% (106.40 USD)
Per equità:
1.26% (4.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 88
GBPUSD 30
USTEC 11
BTCUSD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 169
GBPUSD 18
USTEC 0
BTCUSD -8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.6K
GBPUSD 63
USTEC -5.5K
BTCUSD -78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.47 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +69.88 USD
Massima perdita consecutiva: -100.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 22
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.05 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 873
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5490
125 più
Non ci sono recensioni
2025.11.03 20:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.03 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
