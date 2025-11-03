- Crescita
Trade:
140
Profit Trade:
84 (60.00%)
Loss Trade:
56 (40.00%)
Best Trade:
59.47 USD
Worst Trade:
-26.68 USD
Profitto lordo:
537.48 USD (922 704 pips)
Perdita lorda:
-375.80 USD (207 496 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (69.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
83.04%
Massimo carico di deposito:
6.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
91 (65.00%)
Short Trade:
49 (35.00%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
6.40 USD
Perdita media:
-6.71 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-100.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.86 USD (9)
Crescita mensile:
49.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.94 USD
Massimale:
106.76 USD (99.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.51% (106.40 USD)
Per equità:
1.26% (4.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|30
|USTEC
|11
|BTCUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|169
|GBPUSD
|18
|USTEC
|0
|BTCUSD
|-8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.6K
|GBPUSD
|63
|USTEC
|-5.5K
|BTCUSD
|-78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.47 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +69.88 USD
Massima perdita consecutiva: -100.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 22
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.05 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 873
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5490
