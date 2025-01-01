Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 205%
- Abbonati
- 12
- Settimane
- 68
- Trade
- 419
- Vincita
- 47%
- Fattore di profitto
- 1.29
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 132%
- Abbonati
- 13
- Settimane
- 54
- Trade
- 182
- Vincita
- 84%
- Fattore di profitto
- 1.37
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 1 793%
- Abbonati
- 38
- Settimane
- 153
- Trade
- 589
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.52
- DD massimo
- 10%
- Crescita
- 519%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 41
- Trade
- 132
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.01
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 348%
- Abbonati
- 32
- Settimane
- 62
- Trade
- 478
- Vincita
- 86%
- Fattore di profitto
- 1.78
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 463%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 125
- Trade
- 1152
- Vincita
- 77%
- Fattore di profitto
- 1.57
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 5 120%
- Abbonati
- 6
- Settimane
- 234
- Trade
- 1426
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 492%
- Abbonati
- 118
- Settimane
- 47
- Trade
- 1528
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.40
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 448%
- Abbonati
- 12
- Settimane
- 25
- Trade
- 543
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.22
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 590%
- Abbonati
- 69
- Settimane
- 209
- Trade
- 5494
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.