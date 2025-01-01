SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

OnlyUJ
Crescita
205%
Abbonati
12
Settimane
68
Trade
419
Vincita
47%
Fattore di profitto
1.29
DD massimo
17%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
132%
Abbonati
13
Settimane
54
Trade
182
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.37
DD massimo
22%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 793%
Abbonati
38
Settimane
153
Trade
589
Vincita
79%
Fattore di profitto
4.52
DD massimo
10%
Daily Gold Sniper
Crescita
519%
Abbonati
15
Settimane
41
Trade
132
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.01
DD massimo
34%
Reo
Crescita
348%
Abbonati
32
Settimane
62
Trade
478
Vincita
86%
Fattore di profitto
1.78
DD massimo
39%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
463%
Abbonati
20
Settimane
125
Trade
1152
Vincita
77%
Fattore di profitto
1.57
DD massimo
26%
Deux ex machina
Crescita
5 120%
Abbonati
6
Settimane
234
Trade
1426
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
MagicGW audcad L
Crescita
1 492%
Abbonati
118
Settimane
47
Trade
1528
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.40
DD massimo
28%
Golden Nuggets
Crescita
448%
Abbonati
12
Settimane
25
Trade
543
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.22
DD massimo
21%
NoPain MT5
Crescita
1 590%
Abbonati
69
Settimane
209
Trade
5494
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2215 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.