- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
66.02 USD
Worst Trade:
-63.64 USD
Profitto lordo:
158.76 USD (101 341 pips)
Perdita lorda:
-104.90 USD (81 527 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (46.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
17.24%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
3.17 USD
Profitto medio:
12.21 USD
Perdita media:
-26.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-63.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.64 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.14 USD
Massimale:
69.83 USD (32.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|6
|EURUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|7.3K
|EURUSD
|24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.02 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.67 USD
Massima perdita consecutiva: -63.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
