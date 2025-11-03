SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MBS POSEIDON 5220
Muhammad Bages

MBS POSEIDON 5220

Muhammad Bages
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 350%
Exness-Real16
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
237 (55.76%)
Loss Trade:
188 (44.24%)
Best Trade:
43.43 USD
Worst Trade:
-47.81 USD
Profitto lordo:
955.08 USD (1 783 635 pips)
Perdita lorda:
-644.37 USD (1 771 258 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (34.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
135.88%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
447
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.38
Long Trade:
118 (27.76%)
Short Trade:
307 (72.24%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-3.43 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-25.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.96 USD (2)
Crescita mensile:
350.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.96 USD (22.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.15% (67.01 USD)
Per equità:
10.69% (12.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 235
XAUUSD 109
ETHUSD 42
EURUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -15
XAUUSD 255
ETHUSD 35
EURUSD 36
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -91K
XAUUSD 90K
ETHUSD 11K
EURUSD 1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.43 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.60 USD
Massima perdita consecutiva: -25.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real4
1.67 × 21
Exness-Real29
1.68 × 189
Exness-Real
1.94 × 16
Exness-Real6
1.98 × 51
Exness-Real16
2.23 × 408
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Exness-Real33
10.24 × 55
6 più
contact : https://t.me/mbsbages
Non ci sono recensioni
2025.11.03 18:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
