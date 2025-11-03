- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
237 (55.76%)
Loss Trade:
188 (44.24%)
Best Trade:
43.43 USD
Worst Trade:
-47.81 USD
Profitto lordo:
955.08 USD (1 783 635 pips)
Perdita lorda:
-644.37 USD (1 771 258 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (34.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
135.88%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
447
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.38
Long Trade:
118 (27.76%)
Short Trade:
307 (72.24%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-3.43 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-25.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.96 USD (2)
Crescita mensile:
350.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.96 USD (22.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.15% (67.01 USD)
Per equità:
10.69% (12.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|235
|XAUUSD
|109
|ETHUSD
|42
|EURUSD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-15
|XAUUSD
|255
|ETHUSD
|35
|EURUSD
|36
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-91K
|XAUUSD
|90K
|ETHUSD
|11K
|EURUSD
|1.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.43 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.60 USD
Massima perdita consecutiva: -25.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real4
|1.67 × 21
|
Exness-Real29
|1.68 × 189
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
Exness-Real6
|1.98 × 51
|
Exness-Real16
|2.23 × 408
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
|
Exness-Real33
|10.24 × 55
contact : https://t.me/mbsbages
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
350%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
0%
425
55%
100%
1.48
0.73
USD
USD
39%
1:200