Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Ava-Real 6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 1 Exness-Real21 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 Weltrade-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live08 0.00 × 1 MEXAtlantic-Real-2 0.13 × 8 TMGM.TradeMax-Live10 0.95 × 40 LQDLtd-Live02 1.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 1.10 × 31 TradeMaxGlobal-Live10 1.11 × 9 Exness-Real4 1.67 × 21 Exness-Real29 1.68 × 189 Exness-Real 1.94 × 16 Exness-Real6 1.98 × 51 Exness-Real16 2.23 × 408 VTMarkets-Live 3 10.00 × 3 Exness-Real33 10.24 × 55 6 più Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati Per vedere i trade in tempo reale,