- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
18.00 USD
Worst Trade:
-9.66 USD
Profitto lordo:
67.04 USD (4 103 pips)
Perdita lorda:
-17.16 USD (1 232 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (52.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
50.76%
Massimo carico di deposito:
6.32%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
5.16
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
8.31 USD
Profitto medio:
16.76 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.66 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.66 USD (1.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (9.66 USD)
Per equità:
1.25% (6.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
每笔风险<=2%
盈亏比>=1.5
盈亏比>=1.5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
10%
0
0
USD
USD
550
USD
USD
1
0%
6
66%
51%
3.90
8.31
USD
USD
2%
1:500