- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
981
Profit Trade:
608 (61.97%)
Loss Trade:
373 (38.02%)
Best Trade:
131.32 USD
Worst Trade:
-87.30 USD
Profitto lordo:
3 716.27 USD (251 213 pips)
Perdita lorda:
-3 089.61 USD (242 566 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (80.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
362.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
12.04%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
474
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
505 (51.48%)
Short Trade:
476 (48.52%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
6.11 USD
Perdita media:
-8.28 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-60.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.54 USD (3)
Crescita mensile:
163.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.42 USD
Massimale:
269.25 USD (26.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.30% (224.86 USD)
Per equità:
1.35% (12.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|981
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|627
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.32 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +80.48 USD
Massima perdita consecutiva: -60.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
Non ci sono recensioni
500USD al mese
163%
0
0
USD
USD
910
USD
USD
3
99%
981
61%
12%
1.20
0.64
USD
USD
47%
1:500