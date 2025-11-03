- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
1.48 USD
Worst Trade:
-8.93 USD
Profitto lordo:
12.12 USD (1 207 pips)
Perdita lorda:
-9.64 USD (963 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (9.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
55.70%
Massimo carico di deposito:
190.60%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
12 (66.67%)
Short Trade:
6 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.93 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.89 USD
Massimale:
8.93 USD (40.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.52% (8.93 USD)
Per equità:
52.72% (11.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|12
|US500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-3
|US500
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|-255
|US500
|499
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.48 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 24120
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.21 × 452
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
FusionMarkets-Live
|7.19 × 1339
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
We started with just $20, proving that true discipline begins with small amounts. If we can protect and grow a small capital, imagine the same precision applied to larger investments. Our strategies combine support and resistance, supply and demand zones, and confirmations with MAs 8, 17, and 72, ensuring consistent and responsible growth. At Ping Capital, every investment is unique — it’s not just about numbers, it’s about trust and vision.
Non ci sono recensioni