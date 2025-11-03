- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
30 (73.17%)
Loss Trade:
11 (26.83%)
Best Trade:
38.52 USD
Worst Trade:
-42.56 USD
Profitto lordo:
811.44 USD (20 426 pips)
Perdita lorda:
-437.96 USD (10 890 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (176.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
16.44%
Massimo carico di deposito:
5.09%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
11 (26.83%)
Short Trade:
30 (73.17%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
9.11 USD
Profitto medio:
27.05 USD
Perdita media:
-39.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-76.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.92 USD (2)
Crescita mensile:
127.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.52 USD
Massimale:
78.88 USD (16.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.09% (78.88 USD)
Per equità:
0.13% (0.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|373
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +38.52 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +176.36 USD
Massima perdita consecutiva: -76.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
