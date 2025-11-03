SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 4d12 03NOV2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 4d12 03NOV2025

Francisco Contreras Manzano
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
31 (96.87%)
Loss Trade:
1 (3.13%)
Best Trade:
2.04 USD
Worst Trade:
-0.18 USD
Profitto lordo:
27.76 USD (53 219 pips)
Perdita lorda:
-0.18 USD (17 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (25.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.64 USD (29)
Indice di Sharpe:
1.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.77%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
153.22
Long Trade:
15 (46.88%)
Short Trade:
17 (53.13%)
Fattore di profitto:
154.22
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.18 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.18 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.76% (38.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 14
XAUUSD 13
EURJPY 2
EURAUD 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5
XAUUSD 18
EURJPY 0
EURAUD 1
EURCAD 1
AUDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 51K
XAUUSD 1.8K
EURJPY 22
EURAUD 200
EURCAD 150
AUDUSD 204
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.64 USD
Massima perdita consecutiva: -0.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto:

www.artedejubilarte.com


Non ci sono recensioni
2025.11.03 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
