- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
144 (67.28%)
Loss Trade:
70 (32.71%)
Best Trade:
2 926.80 USD
Worst Trade:
-621.86 USD
Profitto lordo:
22 173.96 USD (80 024 pips)
Perdita lorda:
-12 227.74 USD (69 613 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (439.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 097.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.11
Long Trade:
77 (35.98%)
Short Trade:
137 (64.02%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
46.48 USD
Profitto medio:
153.99 USD
Perdita media:
-174.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 681.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 945.35 USD (4)
Crescita mensile:
2.42%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 259.40 USD
Massimale:
1 945.35 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 926.80 USD
Worst Trade: -622 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +439.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1 681.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterStellarFinancial-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni