Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
11.41 UST
Worst Trade:
-9.22 UST
Profitto lordo:
50.63 UST (5 057 pips)
Perdita lorda:
-22.73 UST (2 131 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (19.53 UST)
Massimo profitto consecutivo:
19.53 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
8 (34.78%)
Short Trade:
15 (65.22%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
1.21 UST
Profitto medio:
3.62 UST
Perdita media:
-2.53 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-3.83 UST)
Massima perdita consecutiva:
-11.76 UST (2)
Crescita mensile:
91.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.94 UST
Massimale:
11.94 UST (39.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.41 UST
Worst Trade: -9 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.53 UST
Massima perdita consecutiva: -3.83 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
