Michele Antonicelli

GBPJPY repeat

Michele Antonicelli
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
2.47 USD
Worst Trade:
-2.00 USD
Profitto lordo:
14.50 USD (2 326 pips)
Perdita lorda:
-8.57 USD (1 136 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.51 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.50%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
18 (64.29%)
Short Trade:
10 (35.71%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.66 USD
Perdita media:
-1.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.66 USD (2)
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.21 USD
Massimale:
2.72 USD (0.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.78% (2.72 USD)
Per equità:
2.66% (9.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY+ 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY+ 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY+ 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.47 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.39 USD
Massima perdita consecutiva: -2.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.03 14:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 14:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GBPJPY repeat
2%
0
0
USD
349
USD
1
85%
28
78%
100%
1.69
0.21
USD
3%
1:500
