Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-8.03 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-8.03 USD (2 677 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
6.17%
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-8.03 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-8.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.03 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.03 USD
Massimale:
8.03 USD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (-0.00 USD)
Per equità:
1.08% (5.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|-2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -8.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The Gold +USTEC system is same as Tickmill's account , but less of BTC .
Just to compare.
Non ci sono recensioni
