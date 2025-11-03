SegnaliSezioni
Richy Pradhitio

RPTrade MRG

Richy Pradhitio
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
-10.20 USD
Profitto lordo:
6.02 USD (301 pips)
Perdita lorda:
-17.82 USD (889 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.45%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-2.95 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-8.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.20 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.72 USD
Massimale:
14.72 USD (14.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.72% (14.72 USD)
Per equità:
13.11% (24.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -588
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.10 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.10 USD
Massima perdita consecutiva: -10.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I’m simply an individual who strives to earn a living through home-based trading.
Non ci sono recensioni
2025.11.03 10:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.03 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RPTrade MRG
30USD al mese
-13%
0
0
USD
163
USD
1
0%
4
50%
100%
0.33
-2.95
USD
15%
1:500
Copia

