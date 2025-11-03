- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
-10.20 USD
Profitto lordo:
6.02 USD (301 pips)
Perdita lorda:
-17.82 USD (889 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.45%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-2.95 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-8.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.20 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.72 USD
Massimale:
14.72 USD (14.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.72% (14.72 USD)
Per equità:
13.11% (24.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-588
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I’m simply an individual who strives to earn a living through home-based trading.
