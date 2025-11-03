SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldExcel Darwinex 100k
Alno Markets Ltd

GoldExcel Darwinex 100k

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
271.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
843.51 USD (925 pips)
Perdita lorda:
-53.50 USD
Vincite massime consecutive:
6 (843.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
843.51 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.60
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
37 secondi
Fattore di recupero:
29.68
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
15.77
Profitto previsto:
140.59 USD
Profitto medio:
140.59 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.62 USD
Massimale:
26.62 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 790
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 925
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +271.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +843.51 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.74 × 560
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.03 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 09:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
