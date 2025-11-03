- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
18 (58.06%)
Loss Trade:
13 (41.94%)
Best Trade:
47.60 USD
Worst Trade:
-20.20 USD
Profitto lordo:
379.35 USD (20 878 pips)
Perdita lorda:
-154.14 USD (12 393 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (52.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
8.32%
Massimo carico di deposito:
5.65%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
7.45
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
7.26 USD
Profitto medio:
21.08 USD
Perdita media:
-11.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.21 USD (2)
Crescita mensile:
38.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.21 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.17% (30.12 USD)
Per equità:
1.20% (8.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|225
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.60 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.58 USD
Massima perdita consecutiva: -30.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
729
USD
USD
2
100%
31
58%
8%
2.46
7.26
USD
USD
4%
1:500