Trade:
24
Profit Trade:
10 (41.66%)
Loss Trade:
14 (58.33%)
Best Trade:
38.95 USD
Worst Trade:
-30.30 USD
Profitto lordo:
137.00 USD (68 500 pips)
Perdita lorda:
-173.55 USD (86 775 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (57.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
20 (83.33%)
Short Trade:
4 (16.67%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-1.52 USD
Profitto medio:
13.70 USD
Perdita media:
-12.40 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-80.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.30 USD (5)
Crescita mensile:
-82.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.65 USD
Massimale:
80.30 USD (85.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ100.R
|-37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ100.R
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.95 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +57.50 USD
Massima perdita consecutiva: -80.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
