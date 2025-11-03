SegnaliSezioni
Ilham Nur Baihaqi

Teqroom

Ilham Nur Baihaqi
0 recensioni
240 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
10 (41.66%)
Loss Trade:
14 (58.33%)
Best Trade:
38.95 USD
Worst Trade:
-30.30 USD
Profitto lordo:
137.00 USD (68 500 pips)
Perdita lorda:
-173.55 USD (86 775 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (57.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
20 (83.33%)
Short Trade:
4 (16.67%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-1.52 USD
Profitto medio:
13.70 USD
Perdita media:
-12.40 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-80.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.30 USD (5)
Crescita mensile:
-82.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.65 USD
Massimale:
80.30 USD (85.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ100.R 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ100.R -37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ100.R -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.95 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +57.50 USD
Massima perdita consecutiva: -80.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.03 07:11
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 0.66% of days out of the 1677 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 07:11
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.36% of days out of the 1677 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
