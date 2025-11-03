- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
19 (86.36%)
Loss Trade:
3 (13.64%)
Best Trade:
52.16 USD
Worst Trade:
-104.24 USD
Profitto lordo:
282.90 USD (5 197 pips)
Perdita lorda:
-174.94 USD (3 069 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (76.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.04 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
92.05%
Massimo carico di deposito:
60.13%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
4.91 USD
Profitto medio:
14.89 USD
Perdita media:
-58.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-104.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.24 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.98 USD
Massimale:
104.24 USD (21.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.13% (104.24 USD)
Per equità:
13.74% (67.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.16 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.30 USD
Massima perdita consecutiva: -104.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
