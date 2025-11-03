SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AUD CHF KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

AUD CHF KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 recensioni
Affidabilità
395 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
77 (81.91%)
Loss Trade:
17 (18.09%)
Best Trade:
4 821.14 USD
Worst Trade:
-22 004.15 USD
Profitto lordo:
60 898.24 USD (38 130 pips)
Perdita lorda:
-36 791.42 USD (1 175 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (35 756.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 756.15 USD (42)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.22%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
55 (58.51%)
Short Trade:
39 (41.49%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
256.46 USD
Profitto medio:
790.89 USD
Perdita media:
-2 164.20 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 004.15 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30 148.78 USD
Massimale:
30 202.78 USD (138.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
74.02% (59 216.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF 56
archived 18
EURUSD 4
USDJPY 3
EURAUD 3
XAUUSD 2
CHFJPY 2
GBPUSD 2
CADCHF 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF 42K
archived -18K
EURUSD 63
USDJPY 209
EURAUD -4
XAUUSD 125
CHFJPY -2
GBPUSD -2
CADCHF 20
NZDUSD 0
EURCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF 37K
archived 0
EURUSD 40
USDJPY 166
EURAUD -440
XAUUSD 250
CHFJPY -168
GBPUSD -249
CADCHF 17
NZDUSD -1
EURCAD -29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 821.14 USD
Worst Trade: -22 004 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35 756.15 USD
Massima perdita consecutiva: -6.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQD1-Live01
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
264 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.03 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 05:11
Trading operations on the account were performed for only 66 days. This comprises 2.39% of days out of the 2763 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
80% of trades performed within 35 days. This comprises 1.27% of days out of the 2763 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
High current drawdown in 74% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.03 05:11
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati