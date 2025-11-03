- Crescita
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
77 (81.91%)
Loss Trade:
17 (18.09%)
Best Trade:
4 821.14 USD
Worst Trade:
-22 004.15 USD
Profitto lordo:
60 898.24 USD (38 130 pips)
Perdita lorda:
-36 791.42 USD (1 175 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (35 756.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 756.15 USD (42)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.22%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
55 (58.51%)
Short Trade:
39 (41.49%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
256.46 USD
Profitto medio:
790.89 USD
Perdita media:
-2 164.20 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 004.15 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30 148.78 USD
Massimale:
30 202.78 USD (138.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
74.02% (59 216.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|56
|archived
|18
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|XAUUSD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADCHF
|2
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|42K
|archived
|-18K
|EURUSD
|63
|USDJPY
|209
|EURAUD
|-4
|XAUUSD
|125
|CHFJPY
|-2
|GBPUSD
|-2
|CADCHF
|20
|NZDUSD
|0
|EURCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|37K
|archived
|0
|EURUSD
|40
|USDJPY
|166
|EURAUD
|-440
|XAUUSD
|250
|CHFJPY
|-168
|GBPUSD
|-249
|CADCHF
|17
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-29
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 821.14 USD
Worst Trade: -22 004 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35 756.15 USD
Massima perdita consecutiva: -6.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
