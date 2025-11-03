- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
59
Profit Trade:
32 (54.23%)
Loss Trade:
27 (45.76%)
Best Trade:
139.48 USD
Worst Trade:
-75.26 USD
Profitto lordo:
1 074.26 USD (104 547 pips)
Perdita lorda:
-575.69 USD (56 130 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (159.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
47 (79.66%)
Short Trade:
12 (20.34%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
8.45 USD
Profitto medio:
33.57 USD
Perdita media:
-21.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-159.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.17 USD (5)
Crescita mensile:
1 065.21%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
271.05 USD (38.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|NAS100
|6
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|407
|NAS100
|82
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|17
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|NAS100
|8.2K
|EURUSD
|-196
|GBPUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-572
|USDJPY
|-286
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +139.48 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +159.05 USD
Massima perdita consecutiva: -159.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 36
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.05 × 19
|
OctaFX-Real9
|0.13 × 96
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.29 × 315
|
ICMarketsSC-Live03
|0.36 × 362
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.93 × 437
|
TopFXSC-Live Server
|1.50 × 8
|
OctaFX-Real10
|1.55 × 51
|
Tickmill-Live09
|1.58 × 43
|
Exness-Real16
|1.63 × 83
|
Pepperstone-Edge11
|1.97 × 248
|
VantageFXInternational-Live 4
|2.49 × 81
|
FBS-Real-8
|4.00 × 14
|
TMGM.TradeMax-Live3
|7.75 × 4
|
FBS-Real-6
|9.64 × 275
|
InfinoxLimited-Live05
|10.06 × 124
|
RoboForex-Pro
|10.57 × 389
Metode memakai indikator sederhana dan memakai pola yang sederhana pula
