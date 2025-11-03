SegnaliSezioni
Mahfud Ridwan

Xauusd1922

Mahfud Ridwan
0 recensioni
253 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
32 (54.23%)
Loss Trade:
27 (45.76%)
Best Trade:
139.48 USD
Worst Trade:
-75.26 USD
Profitto lordo:
1 074.26 USD (104 547 pips)
Perdita lorda:
-575.69 USD (56 130 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (159.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
47 (79.66%)
Short Trade:
12 (20.34%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
8.45 USD
Profitto medio:
33.57 USD
Perdita media:
-21.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-159.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.17 USD (5)
Crescita mensile:
1 065.21%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
271.05 USD (38.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 47
NAS100 6
EURUSD 2
GBPUSD 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 407
NAS100 82
EURUSD -2
GBPUSD 17
GBPJPY -4
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
NAS100 8.2K
EURUSD -196
GBPUSD 1.1K
GBPJPY -572
USDJPY -286
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +139.48 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +159.05 USD
Massima perdita consecutiva: -159.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Trade
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 36
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.05 × 19
OctaFX-Real9
0.13 × 96
VantageFXInternational-Live 8
0.29 × 315
ICMarketsSC-Live03
0.36 × 362
VantageFXInternational-Live 2
0.93 × 437
TopFXSC-Live Server
1.50 × 8
OctaFX-Real10
1.55 × 51
Tickmill-Live09
1.58 × 43
Exness-Real16
1.63 × 83
Pepperstone-Edge11
1.97 × 248
VantageFXInternational-Live 4
2.49 × 81
FBS-Real-8
4.00 × 14
TMGM.TradeMax-Live3
7.75 × 4
FBS-Real-6
9.64 × 275
InfinoxLimited-Live05
10.06 × 124
RoboForex-Pro
10.57 × 389
Metode memakai indikator sederhana dan memakai pola yang sederhana pula
Non ci sono recensioni
2025.11.03 04:02
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 0.79% of days out of the 1772 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
80% of trades performed within 9 days. This comprises 0.51% of days out of the 1772 days of the signal's entire lifetime.
