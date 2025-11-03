SegnaliSezioni
Dam Nhut Phuong

Scalp Gold

Dam Nhut Phuong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
5.28 USD
Worst Trade:
-8.43 USD
Profitto lordo:
5.28 USD (5 278 pips)
Perdita lorda:
-8.43 USD (280 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.28 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
97.38%
Massimo carico di deposito:
304.54%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.58 USD
Profitto medio:
5.28 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.43 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.15 USD
Massimale:
8.43 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.14% (8.43 USD)
Per equità:
51.38% (375.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.28 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.28 USD
Massima perdita consecutiva: -8.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Xau Trade
Non ci sono recensioni
2025.11.03 05:11
Share of trading days is too low
2025.11.03 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 05:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 04:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
