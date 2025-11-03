- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
21 (75.00%)
Loss Trade:
7 (25.00%)
Best Trade:
3.27 USD
Worst Trade:
-1.39 USD
Profitto lordo:
25.30 USD (183 838 pips)
Perdita lorda:
-4.83 USD (34 543 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
15.02%
Massimo carico di deposito:
74.39%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
14.73
Long Trade:
11 (39.29%)
Short Trade:
17 (60.71%)
Fattore di profitto:
5.24
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.39 USD (1)
Crescita mensile:
46.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
1.39 USD (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.47% (1.27 USD)
Per equità:
10.28% (6.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|15
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|149K
|XAUUSD
|558
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.27 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
0%
28
75%
15%
5.23
0.73
USD
USD
10%
1:500