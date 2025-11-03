SegnaliSezioni
Ying Tu Xu

Ws fxcpu

Ying Tu Xu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
11%
WindsorBrokers1-REAL2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
46 (88.46%)
Loss Trade:
6 (11.54%)
Best Trade:
21.14 USD
Worst Trade:
-22.26 USD
Profitto lordo:
148.90 USD (1 064 680 pips)
Perdita lorda:
-64.57 USD (524 826 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (105.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.88 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
41 (78.85%)
Short Trade:
11 (21.15%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-10.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-42.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.26 USD (2)
Crescita mensile:
10.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.18 USD
Massimale:
42.78 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.03% (42.78 USD)
Per equità:
10.98% (89.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD@ 16
AUDCAD@ 7
GBPAUD@ 6
EURUSD@ 6
GBPCHF@ 4
GBPUSD@ 3
USDJPY@ 2
USDCAD@ 2
CHFJPY@ 1
WTICASH 1
AUDUSD@ 1
NZDCHF@ 1
AUDJPY@ 1
NZDUSD@ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD@ 51
AUDCAD@ 16
GBPAUD@ 12
EURUSD@ 3
GBPCHF@ 3
GBPUSD@ 3
USDJPY@ 1
USDCAD@ -12
CHFJPY@ 1
WTICASH 2
AUDUSD@ 1
NZDCHF@ 0
AUDJPY@ 0
NZDUSD@ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD@ 537K
AUDCAD@ 1.9K
GBPAUD@ 1.6K
EURUSD@ 487
GBPCHF@ 154
GBPUSD@ 397
USDJPY@ 188
USDCAD@ -1.7K
CHFJPY@ 205
WTICASH 14
AUDUSD@ 63
NZDCHF@ 31
AUDJPY@ 57
NZDUSD@ 41
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.14 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.88 USD
Massima perdita consecutiva: -42.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-REAL2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.07 05:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.11.05 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 09:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 04:02
Share of trading days is too low
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 03:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 03:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
