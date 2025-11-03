- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
17 (40.47%)
Loss Trade:
25 (59.52%)
Best Trade:
124.77 USD
Worst Trade:
-40.28 USD
Profitto lordo:
419.53 USD (13 177 pips)
Perdita lorda:
-255.37 USD (5 276 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (121.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
214.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
80.01%
Massimo carico di deposito:
51.94%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
24 (57.14%)
Short Trade:
18 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.91 USD
Profitto medio:
24.68 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-218.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.38 USD (16)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.83 USD
Massimale:
221.70 USD (41.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.23% (221.52 USD)
Per equità:
6.40% (26.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|164
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.77 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +121.68 USD
Massima perdita consecutiva: -218.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.11 × 9
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29232
88 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
105%
0
0
USD
USD
320
USD
USD
1
90%
42
40%
80%
1.64
3.91
USD
USD
41%
1:500