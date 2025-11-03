- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
1 072.87 USD
Worst Trade:
-1 048.64 USD
Profitto lordo:
7 180.72 USD (371 319 pips)
Perdita lorda:
-1 048.64 USD (53 502 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 595.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 584.93 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
14.50%
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.85
Profitto previsto:
438.01 USD
Profitto medio:
552.36 USD
Perdita media:
-1 048.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 048.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 048.64 USD (1)
Crescita mensile:
22.85%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 048.64 USD (22.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.55% (1 048.64 USD)
Per equità:
3.08% (841.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|5K
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|310K
|XAUUSD
|8.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 072.87 USD
Worst Trade: -1 049 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 595.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1 048.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
黄金比特币趋势交易
跟单请注意用exness的先锋账户成本低滑点小，也可以直接在exness上复制交易无月费的方式跟单试试效果
