SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend Scalp
Yi Jian Feng

Trend Scalp

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 23%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
1 072.87 USD
Worst Trade:
-1 048.64 USD
Profitto lordo:
7 180.72 USD (371 319 pips)
Perdita lorda:
-1 048.64 USD (53 502 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 595.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 584.93 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
14.50%
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.85
Profitto previsto:
438.01 USD
Profitto medio:
552.36 USD
Perdita media:
-1 048.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 048.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 048.64 USD (1)
Crescita mensile:
22.85%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 048.64 USD (22.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.55% (1 048.64 USD)
Per equità:
3.08% (841.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 12
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5K
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 310K
XAUUSD 8.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 072.87 USD
Worst Trade: -1 049 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 595.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1 048.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
黄金比特币趋势交易
跟单请注意用exness的先锋账户成本低滑点小，也可以直接在exness上复制交易无月费的方式跟单试试效果
Non ci sono recensioni
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 00:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend Scalp
500USD al mese
23%
0
0
USD
33K
USD
1
78%
14
92%
14%
6.84
438.01
USD
4%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.