Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.24 USD
Profitto lordo:
0.00 USD (1 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (233 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.00
Attività di trading:
45.42%
Massimo carico di deposito:
20.54%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.24 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
0.24 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (0.24 USD)
Per equità:
3.62% (7.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Use TP and SL
