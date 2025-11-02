SegnaliSezioni
Yudy Feriyanto

YUFRO 20

Yudy Feriyanto
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 21%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.16 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
21.19 USD (21 170 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (21.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.19 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.81
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
5.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (14.29%)
Short Trade:
6 (85.71%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.03 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100Cash 7
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.16 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

average growth 20% a month
Non ci sono recensioni
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 22:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 22:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
