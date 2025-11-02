- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.16 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
21.19 USD (21 170 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (21.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.19 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.81
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
5.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (14.29%)
Short Trade:
6 (85.71%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.03 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100Cash
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100Cash
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100Cash
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.16 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 20% a month
Non ci sono recensioni