- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
38 (67.85%)
Loss Trade:
18 (32.14%)
Best Trade:
24.35 EUR
Worst Trade:
-16.43 EUR
Profitto lordo:
115.07 EUR (14 475 pips)
Perdita lorda:
-188.93 EUR (8 155 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (64.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
64.18 EUR (17)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
37.90%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
25 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
53 (94.64%)
Short Trade:
3 (5.36%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-1.32 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-10.50 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-184.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-184.63 EUR (16)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.28 EUR
Massimale:
184.74 EUR (34.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|15
|SPYG
|11
|ITOT
|10
|SPYV
|9
|SCHG
|8
|SCHV
|2
|SCHD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|79
|SPYG
|33
|ITOT
|-56
|SPYV
|-16
|SCHG
|-115
|SCHV
|-9
|SCHD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|11K
|SPYG
|1.8K
|ITOT
|-4.5K
|SPYV
|-95
|SCHG
|-2.2K
|SCHV
|-192
|SCHD
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.35 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +64.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -184.63 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|2.05 × 21
Non ci sono recensioni