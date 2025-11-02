SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Live Test GLD
Mario Aurich

Live Test GLD

Mario Aurich
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
38 (67.85%)
Loss Trade:
18 (32.14%)
Best Trade:
24.35 EUR
Worst Trade:
-16.43 EUR
Profitto lordo:
115.07 EUR (14 475 pips)
Perdita lorda:
-188.93 EUR (8 155 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (64.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
64.18 EUR (17)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
37.90%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
25 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
53 (94.64%)
Short Trade:
3 (5.36%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-1.32 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-10.50 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-184.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-184.63 EUR (16)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.28 EUR
Massimale:
184.74 EUR (34.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 15
SPYG 11
ITOT 10
SPYV 9
SCHG 8
SCHV 2
SCHD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 79
SPYG 33
ITOT -56
SPYV -16
SCHG -115
SCHV -9
SCHD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 11K
SPYG 1.8K
ITOT -4.5K
SPYV -95
SCHG -2.2K
SCHV -192
SCHD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.35 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +64.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -184.63 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
2.05 × 21
Non ci sono recensioni
2025.11.02 21:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
