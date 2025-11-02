- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
1 (14.28%)
Loss Trade:
6 (85.71%)
Best Trade:
0.18 USD
Worst Trade:
-0.89 USD
Profitto lordo:
0.18 USD (286 pips)
Perdita lorda:
-2.66 USD (3 387 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.18 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-0.35 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
-0.44 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.21 USD (4)
Crescita mensile:
-5.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.48 USD
Massimale:
2.48 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|5
|EURUSDm#
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm#
|-1
|EURUSDm#
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm#
|-1.8K
|EURUSDm#
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.18 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.18 USD
Massima perdita consecutiva: -2.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni