- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
11 (36.66%)
Loss Trade:
19 (63.33%)
Best Trade:
125.20 USD
Worst Trade:
-55.59 USD
Profitto lordo:
404.84 USD (181 486 pips)
Perdita lorda:
-400.06 USD (270 944 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (113.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.76 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
93.65%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
12 (40.00%)
Short Trade:
18 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
36.80 USD
Perdita media:
-21.06 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-201.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.38 USD (10)
Crescita mensile:
0.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.69 USD
Massimale:
219.45 USD (34.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.96% (219.45 USD)
Per equità:
0.28% (1.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-146
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|84
|EURUSD
|34
|GBPUSD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-17K
|BTCUSD
|-77K
|USDJPY
|2.6K
|EURUSD
|702
|GBPUSD
|579
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.20 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +113.86 USD
Massima perdita consecutiva: -201.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.53 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 114
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 1874
|
ICMarketsSC-Live14
|1.19 × 64
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 332
|
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 731
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
