- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
11 (35.48%)
Loss Trade:
20 (64.52%)
Best Trade:
157.35 USD
Worst Trade:
-54.18 USD
Profitto lordo:
412.74 USD (161 508 pips)
Perdita lorda:
-414.10 USD (282 216 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (91.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.35 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
99.17%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
12 (38.71%)
Short Trade:
19 (61.29%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
37.52 USD
Perdita media:
-20.71 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-200.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.78 USD (10)
Crescita mensile:
-0.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.53 USD
Massimale:
253.72 USD (40.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.58% (253.72 USD)
Per equità:
1.20% (5.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-122
|BTCUSD
|-5
|USDJPY
|79
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|18
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-16K
|BTCUSD
|-108K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|587
|GBPUSD
|356
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +157.35 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +91.98 USD
Massima perdita consecutiva: -200.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.53 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 114
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 1874
|
ICMarketsSC-Live14
|1.19 × 64
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 332
|
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 731
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
