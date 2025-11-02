SegnaliSezioni
Duong Van Hung

IC 729

Duong Van Hung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -0%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
11 (35.48%)
Loss Trade:
20 (64.52%)
Best Trade:
157.35 USD
Worst Trade:
-54.18 USD
Profitto lordo:
412.74 USD (161 508 pips)
Perdita lorda:
-414.10 USD (282 216 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (91.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.35 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
99.17%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
12 (38.71%)
Short Trade:
19 (61.29%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
37.52 USD
Perdita media:
-20.71 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-200.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.78 USD (10)
Crescita mensile:
-0.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.53 USD
Massimale:
253.72 USD (40.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.58% (253.72 USD)
Per equità:
1.20% (5.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 6
USDJPY 3
EURUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -122
BTCUSD -5
USDJPY 79
EURUSD 29
GBPUSD 18
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -16K
BTCUSD -108K
USDJPY 2.5K
EURUSD 587
GBPUSD 356
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.35 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +91.98 USD
Massima perdita consecutiva: -200.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.53 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.69 × 114
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 1874
ICMarketsSC-Live14
1.19 × 64
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 332
ICMarketsSC-Live25
1.25 × 731
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
57 più
2025.11.02 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
