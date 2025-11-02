SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YA GHONI YA ROZZAK
Budidno

YA GHONI YA ROZZAK

Budidno
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
FBS-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
28 (60.86%)
Loss Trade:
18 (39.13%)
Best Trade:
7.84 USD
Worst Trade:
-2.34 USD
Profitto lordo:
44.78 USD (237 024 pips)
Perdita lorda:
-33.66 USD (329 301 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (12.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.41 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
88.45%
Massimo carico di deposito:
81.19%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
22 (47.83%)
Short Trade:
24 (52.17%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-1.87 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-21.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.80 USD (11)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.29 USD
Massimale:
23.99 USD (20.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.13% (23.99 USD)
Per equità:
20.38% (22.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 36
ETHUSD 9
XRPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5
ETHUSD 7
XRPUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -98K
ETHUSD 7.3K
XRPUSD -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.84 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +12.95 USD
Massima perdita consecutiva: -21.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 33
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.02 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YA GHONI YA ROZZAK
30USD al mese
11%
0
0
USD
112
USD
1
0%
46
60%
88%
1.33
0.24
USD
20%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.