Trade:
78
Profit Trade:
45 (57.69%)
Loss Trade:
33 (42.31%)
Best Trade:
24.26 USD
Worst Trade:
-12.76 USD
Profitto lordo:
197.90 USD (233 384 pips)
Perdita lorda:
-136.41 USD (127 982 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (27.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.90%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
21 (26.92%)
Short Trade:
57 (73.08%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
-4.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.03 USD (2)
Crescita mensile:
19.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.28 USD
Massimale:
52.87 USD (14.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.10% (52.87 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|BTCUSD
|6
|EURUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|64K
|EURUSD
|-136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.26 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.56 USD
Massima perdita consecutiva: -21.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
